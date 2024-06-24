報導：蘋果與Meta等公司商談AI領域合作

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 16:50

據《華爾街日報》報導，蘋果正和 Meta 公司討論，將其生成式人工智慧模型整合到蘋果最近發布的 Apple Intelligence 中。

Meta 和其他開發生成式 AI 的公司，則希望利用蘋果 iPhone 拓展業務，類似於蘋果在 iPhone 上透過 App Store 提供的服務。

作為生成式人工智慧領域的後來者，儘管蘋果已經開發了自己的小型人工智慧模型，但仍將求助於合作夥伴，來完成更複雜或更具體的任務。

根據蘋果在 WWDC 上公布的訊息，OpenAI 的 ChatGPT 被宣布為該公司的第一個合作夥伴。

蘋果軟體主管 Craig Federighi 表示，蘋果希望從「最好的」開始，ChatGPT「代表了我們今天用戶的最佳選擇。」他在當時還透露，蘋果也希望整合 Google(GOOGL-US) 的 Gemini。

知情人士稱，除了 Google 和 Meta 之外，人工智慧新創公司 Anthropic 和 Perplexity 也一直在與蘋果進行討論，將他們的生成式人工智慧引入 Apple Intelligence。

蘋果表示，如果蘋果與 OpenAI 以外的合作夥伴達成交易，除了蘋果內部系統之外，客戶還可以選擇他們想要使用的外部人工智慧模型。

知情人士稱，在與其他人工智慧公司的談判中，蘋果並未要求任何一方向對方付款。相反，人工智慧公司可以透過 Apple Intelligence 出售其服務的高級訂閱。就像在應用程式商店中所做的那樣，這家 iPhone 製造商將從其設備的訂閱收入中抽取一部分。

討論尚未最終確定，可能會失敗。儘管與蘋果的交易將幫助人工智慧公司獲得其產品的大規模分銷，但目前尚不清楚這將帶來多少意外的經濟收益。