三年來最樂觀！美銀：近4成全球基金經理加碼投資股市 最大擔憂是「它」

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 10:50

最新調查顯示，全球基金經理人對市場正顯現多年來最樂觀的情緒，這一情緒在美股表現也可見到，上周初標普 500 和那斯達克同創歷史新高，即便上周四、五兩天連兩天下跌。

根據美國銀行近日發布的全球基金經理人 6 月調查結果，現金配置比例僅 4%，創 2021 年 6 月以來新低，基金經理渴望將資金投入股票等風險較高的資產。他們從貨幣市場基金撥出的資金中，約 32% 投向美股，19% 投向了全球股市。

調查顯示，基金經理人對全球經濟的展望改善，可能是推升樂觀情緒的原因。僅 6% 受訪者預測經濟將表現疲弱、低於 5 月的 9%，高達 73% 經理人不認為全球經濟會陷入衰退。

此外，美國銀行調查的牛熊指標在本月達到 2021 年 11 月以來最高的看多水位，但由於仍處於滿分 10 分中的 6 分水準，全球風險情緒尚未極端。該指標考察基金經理的現金水準、股票配置和經濟增長預期，以評估他們對未來市場走勢的情緒。

資產配置趨勢顯示，39% 基金經理對股票的立場是「加碼」，對債券的減碼程度則創下 2022 年 11 月新高，對歐洲股市的加碼程度也創 2022 年來新高，日股雖仍維持加碼，但配置部位下降程度為 2016 年 4 月來之最。

然而，某些風險仍然突出，最大風險是通膨上升，33% 基金經理認為這是他們最大的擔憂，但低於 5 月調查時的 41%，他們還認定地緣政治和美國大選是尾部風險 (tail risk)。

至於美國經濟，全球基金經理人仍看好聯準會 (Fed) 最終會降息，10 位基金經理有 8 位預測 Fed 未來一年將降息兩次、三次或更多次。39% 的基金經理預估 Fed 將在 9 月 18 日的政策會議上，做出首次降息決定。