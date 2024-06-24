持續推進AI發展！蘋果傳跟Meta與Google談合作 並尋找中國夥伴

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 10:01

自本月初在全球開發者大會上宣布自家 AI 手機後，蘋果 (AAPL-US) 在 AI 領域的進展便備受市場關注，該公司最新傳出跟 Meta(META-US) 及 Google(GOOGL-US) 討論建立 AI 合作夥伴關係，甚至有傳言稱蘋果已跟中國百度 (BIDU-US) 、阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 、百川智慧等幾家研發 AI 模型的中國企業進行會談，為自家 AI 服務尋找中國合作夥伴。

《華爾街日報》周日 (23 日) 援引知情人士報導，Meta 已跟蘋果進行討論，擬將 Meta 的生成式 AI 模型，整合到最近發佈的用於 iPhone 和其他設備的 AI 系統 Apple Intelligence 中。知情人士透露，除 Ggoole 和 Meta 外，AI 新創公司 Anthropic 和 Perplexity 也一直在與蘋果商談合作。此外，考量到中國禁用 ChatGPT，蘋果可能會與中國等國的 AI 企業進行協商。

報導指出，上述討論皆尚未定案，仍有破局可能性。對於 AI 企業而言，若能與蘋果談成合作，將有助於擴大市場佈局

據悉，蘋果和 ChatGPT 母公司 OpenAI 達成合作，ChatGPT 將導入至 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 操作系統，注入語音助手 Siri 中，預計在今年下半年推出，但蘋果和 OpenAI 的合作並不是獨家，未來蘋果很可能會增加其他 AI 大模型。

天風國際分析師郭明錤在談到 Apple Intelligence 時表示，Apple Intelligence 充分展現蘋果的生態整合與介面設計優勢，並重點強調整合便利性跟既有應用程式強化，這對消費者很實用，但對投資人只是錦上添花。

郭明錤還指出，投資人期待看到原創且非用不可的功能，並擔憂 Apple Intelligence 沒法在全球同時上市、整合 ChatGPT 的關鍵賣點能否在全球所有主要市場使用。

這一擔憂在上週五 (21 日) 得到印證，蘋果宣布，由於歐盟《數位市場法》(DMA)帶來的監管不確定性，今年將不會對歐盟使用者發佈 Apple Intelligence、iPhone 鏡像跟 SharePlay 螢幕共用在內的新 AI 技術，但表示將跟歐盟合作，嘗試解決能在不損害歐盟客戶安全情況下提供這些功能。

此外，近日有外媒報導指出，蘋果正積極探索與中國企業合作的機會，希望在中國推廣 Apple Intelligence 服務。

知情人士透露，蘋果已跟包括百度、阿里巴巴及 AI 新創公司百川智慧等多家中國 AI 大模型公司接觸，此舉可能是為了應對在中國市場的競爭壓力，尤其是中國競爭對手已將 AI 功能融入手機。

根據市調機構 Counterpoint Research 數據，蘋果在中國智慧手機市佔率已下滑至第三位，被兩大本土品牌超越。因此，蘋果必須在中國找到合適的本土合作夥伴，以更好地適應市場環境和消費者需求。

在美國，蘋果已採取自主構建 AI 功能以及跟 OpenAI 等企業合作的雙管齊下戰略，這一戰略幫助蘋果市值重回 3 兆美元以上。

自 6 月 11 日在開發者大會上推出 AI 戰略，並與 OpenAI 合作以來，蘋果股價隔天一度創下 220.2 美元的歷史新高，市值一度超過 3.3 兆美元，近日有所下跌，上周五 (21 日) 收低 1.04% 至 207.49 美元。

中信證券認為，蘋果新一輪的換機潮將由 AI 帶動，因為受到 8G 運行記憶體容量門檻影響，現有手機僅 iPhone15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 機型才能支援 Apple Intelligence。AI 有望為使用者帶來更好的使用體驗。在龐大用戶基礎下，iPhone 有望在 2025 年迎來較強換機動能，預計 2024 年到 2026 年 iPhone 出貨量，有望分別達到 2.25 億、2.4 億、2.5 億部。