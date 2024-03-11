捷流閥業訂單及出貨穩定 前2月營收3.64億元年減13%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 21:40

蝶型閥門龍頭大廠捷流閥業 (4580-TW) 今 (11) 日公布 2024 年 2 月營收爲 1.83 億元，不畏適逢農曆春節工作天數少，2 月營收仍較上月成長 1.38%，年減 19.33%。累計 2024 年 1-2 月營收達 3.64 億元，較去年同期減少 13.63%。捷流指出，工業閥門產品訂單拉貨需求目前保持穩定態勢。

捷流主管指出，2 月營收受到傳統農曆年節大陸工廠假期影響，惟隨著集團旗下客戶對於工業閥門產品訂單拉貨需求穩定，且捷流積極與客戶排定出貨排程，加上良好調配中國蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等產能配置，同時持續建制智慧倉儲管理系統等數位化管理升級，助力集團未來整體營運持續穩定向上。

近期半導體、電子等產業客戶紛紛決議今年度資本支出預算案，受惠市場對於 CoWos 及 SOIC 需求強烈，帶動半導體、電子產業大廠資本資出維持歷史高檔水準，奠定捷流良好接單環境。捷流主管進一步表示，受惠集團多元產業業務接單模式，且旗下工業閥門產品具有耐高壓、耐高 / 低溫、低洩漏率等高客製化研發量產技術，並持續深化產品研發改良技術以提供客戶專業流體控制解決方案，助力集團整體業務訂單量能保持穩定水準。