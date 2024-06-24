快電商成新趨勢！蝦皮、富邦媒深化最後一哩路布建

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-24 12:15

據資策會網購消費者調查，「物流速度」是消費者選擇電商平台的十大考量之一，因此，蝦皮購物於 4 月首度推出「蝦皮店到店 - 隔日到貨」，至今短短 2 個月，已集結站上超過 150 萬種商品提供隔日到貨服務。

為提供用戶更快更便利的網購體驗，蝦皮店到店在全台已擁有超過 1500 家店點，隔日到貨服務用戶於周一至周五 14 點前完成下單，且賣家於當日 20 點前完成寄件，包裹可於隔日配達指定蝦皮店到店門市。

為強化使用頻度，蝦皮購物於周三、周六加碼 99 元起免運吃到飽，推出後高達 95% 的服務使用者皆表示愛用，預計也將為賣家挹注更多成長動能。

而蝦皮購物為強化物流速度的品牌印象，找來田徑國手楊俊瀚成為宣傳大使。

富邦媒也指出，全力布局更密集的網絡，於全台布建衛星倉、成立自有車隊並導入商用電動三輪車，截至去年底，達成 momo 短鏈物流網絡，全台營運的主倉和衛星倉共 58 座，今年則開始拓展占地僅百坪的衛星站，讓物流更加快速彈性。