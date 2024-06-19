富邦媒mo店+招募廠商衝破3000家 下半年新增廣告服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 15:52

富邦媒 (8454-TW) 今 (19) 日召開股東常會指出，今年新推出的服務「mo 店 +」至 5 月底招募的店家數已突破 3000 家，反映零售媒體廣告助攻有成，預計下半年新增「搜尋展示型廣告」服務，進一步挹注業績動能。

富邦媒指出，「mo 店 +」受到廠商歡迎，主要是因 momo 可提供成熟的金流和物流的支援，並輔以成熟數據行銷工具，加上「momo Ads」零售媒體廣告強勢助攻、「直播串流」服務展開，有效協助優質店家快速嶄露頭角。

富邦媒說明，momo Ads 展現了 momo 在數據的洞察力與活化運用的實力，並升級了品牌供應商諮詢服務，momo 廣告顧問主動提供客製化「關鍵字廣告」、「展示型廣告」等投放建議，因此，momo Ads 自推出以來屢屢刷新站内廣告投放的最佳紀錄，目前合作累積的品牌供應商達數千個。

富邦媒規劃，下半年「momo Ads」將新增「搜尋展示型廣告」服務，以提供品牌廠商與消費者更優質的廣告服務和消費體驗。

此外，富邦媒自去年展開直播電商轉型工程，今年進一步鎖定具大規模製作需求的合作品牌打造「品牌專場直播間」，協助品牌輕鬆擁有專屬重裝級直播節目，截至 5 月，合作品牌數近百家，每月平均流量年增皆突破 150%。

對於電商物流最後一哩路的布局，富邦媒強調，今年也邁向新里程，於南台灣最大的南區儲配運輸物流中心第三季展開試營運。