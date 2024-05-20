增強賣家競爭優勢！蝦皮在菲律賓再次縮短發貨時間

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 16:32

蝦皮購物 (Shopee) 母公司東海集團 (Sea) 上周公佈亮眼的財報成績單，受惠於旗下電商業務強勁增長帶動營收成長超過市場預期，今年首季營收年增 22.8% 達 37.3 億美元，其中 Shopee 更創下史上單季最高訂單量、網站成交金額 (GMV) 和收入，顯示其核心業務穩健。

但隨著電商市場競爭日益激烈，蝦皮日前宣佈，自 2024 年 6 月 3 日起，菲律賓網站出貨天數將從 2 天縮減至 1 天，代表賣家必須在訂單確定後隔天就預約出貨並交接包裹，否則就是延遲出貨，但周日以及國定假日不在此限。

Shopee 菲律賓也提醒各位賣家，正常情況下，若賣家在確認訂單後第三天還未預約出貨，將導致訂單被取消，若在第四天未預約出貨並交接包裹，訂單同樣將在當天結束後取消。因此，賣家一定要把控好預約出貨和交貨的時間。

根據 INSEAD 商學院之前的一項研究結果，8 成受訪者期望享受當天送達的服務，其中高達 61% 的受訪者希望在下單後的 1 到 3 小時內收到商品。

眼看消費者對送貨速度的重視程度日益增加，各大電商平台勢必也會將物流時效視為自己甩開對手的籌碼。

為了讓賣家在市場上獲得更多競爭優勢，Shopee 可說是費盡心思，該電商平台今年 3 月起，每星期的周六將被設置未發貨工作日，也就是說 Shopee 賣家的發貨工作日將從周一持續到周六 (不含公休日)，且 Shopee 所有目標市場，自動取消訂單的計算邏輯全部縮減為備貨時間加 2 個工作天。

不過，由於市場上有實力的參與者那麼多，光是比拼速度遠遠不夠。各大電商平台在消費者關心的出貨問題方面也是屢出奇招。

今年 2 月，Shopee 為滿足消費者購物需求，在印尼推出一項新的免費退貨服務，允許消費者以改變主意為由，申請免費退貨，退貨費用由平台全額承擔，這項措施也被當地媒體評為具開創性。