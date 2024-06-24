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NV LINK建漢連飆三漲停後，集合輝達新趨勢、大集團與大底突破剛起漲的還有誰？

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 11:26

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NV LINK建漢連飆三漲停後，集合輝達新趨勢、大集團與大底突破剛起漲的還有誰？(圖:shutterstock)

大華國際投顧分析師張志誠表示，這幾個交易日，台股因美國股市輝達 (NVDA-US) 與費城半導體指數下來休息的關係，市場大部分多方新聞都幾乎圍繞著台積電 (2330-TW) 在建議，甚至外資連續多家發出報告強調目標價越看越好。可是當股市若漲到只有一個人的武林，還再只供台積電獨做武林盟主的話，這樣的台股市場僅屬於少數敢於追價台積電的投資者，才能獲利。那這樣的發展終究難以長久維繫，多頭攻勢也難以持久。

其實，美國輝達在股市交易比重或題材影響過大時，便呈現出這一點。張志誠分析師在前週提出，輝達分拆股後的第一目標在 137 以上。雖然快速在一周內達成，但是也因太快的奔馳加上黃仁勳先生的連續兩度賣出持股套現逾 9000 萬美元，輝達股價自短線創高點後即快速下跌 10%。對於輝達的未來性，張志誠分析師表示仍是相當認同，不論是自行擴展的 NV LINK 技術，或是數位孿生平台，到 AI 工廠協作與更之後的 AI 機器人，這都肯定輝達多頭趨勢還沒結束。只是輝達技術面周 K 線呈現黑棒後，本周則不可再持續黑 K 棒，否則這不僅會影響費城半導體指數要回檔測試到月均線可否支撐，更會影響到台股的台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等公司以及加權指數可能要回測月均線。

分析文字版權所有：大華國際投顧分析師張志誠
分析文字版權所有：大華國際投顧分析師張志誠

台股今日開盤一度跌將近 300 點，更重要的是 22757 點短波第一個多方大量支撐缺口不可跌破，張志誠分析師認為台股目前雖然不至於到全面性的壓力，但是他提醒投資人：股票不會全部都跟大盤同步漲跌，所以自行判斷股票的相對強弱很重要。台積電領先跌破 6 月 19 日的缺口，聯發科也接近跌破 6 月 19 日的缺口，而鴻海則相對較強，距離 6 月 19 日的缺口還有一些距離。然而，鴻海經歷了連漲 13 天後，回檔調整也是必要的，但未來可能還有再挑戰高點的機會。主要原因在於，鴻海集團在大盤回檔過程中，旗下的建漢 (3062-TW) 上週突破大底。並且，輝達的 NV LINK 獨家高頻高速網接技術除了讓訊芯 KY(6451-TW) 大漲創高外，建漢 (3062-TW) 是整個網通零組件的主要受惠公司，且連飆了三個漲停。此外，比較周邊的友威科 (3580-TW) 小量股也連飆三支漲停。

然而早已與軟銀合作過 PEPPER 機器人的陽程 (3498-TW)，除了是鴻海精密股份有限公司直接持有 8.24%，更從上周就已經出現技術面突破大底下降壓力的必買性。

台灣機器人發展圖 資料來源：財團法人精密機械研究發展中心
台灣機器人發展圖 資料來源：財團法人精密機械研究發展中心

因此，張志誠分析師表示，從以上情況看來，鴻海集團旗下的公司逆勢大盤創新高，持續浮出水面。相較於台積電和聯發科，鴻海集團目前在台股中顯得相對強勢。

台股在今天的下跌過程，雖壓盤力道從開盤後就一波接一波，不過在成交量仍維持 4 千多億的萎縮量並未把 6 月 19 日當天指數的多方缺口跌破，短線上強勢中小型股暫時接替市場多方動能，微端 (3285-TW)、點晶 (3288-TW)、鑫科 (3663-TW)、佳和 (1449-TW)、陽程 (3498-TW) 等公司都是盤面上本周紅 K 棒突破漲勢的公司，而博磊 (3581-TW)、京元電 (2449-TW) 則受惠市場傳出 GB200 擴大封測訂單的利多大漲，只是投資人要注意封測相關公司股價雖強勢但也已拉升一波段，消息面利多是否適合追價，則要考量後續的續航力。

張志誠認為，台股第一步是先觀察 6 月 19 日的多方缺口是否回測。第二步，本周加權指數周 K 線是否能在上周單日大量成交 6506 億元後維持多方趨勢，這需要看輝達和費城半導體是否能守住月均線。第三步，對於像輝達這樣創高後回檔的台灣股市權值股，投資者不應立即介入，而是要注意台股仍有 4 千多至 5 千億成交動能。在指數回檔期間，關注那些從輝達未來新趨勢中受益、股價剛起漲的公司，這些公司有時不僅是短線避風港，甚至可能成為市場資金多方集中後的強勢股。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

2024.06.21【股市帝國】低檔 #AI ，#IC 集團 ，# 海運 ; 點燈 #建漢 第二 - 張志誠分析師 台股解盤 #大華國際投顧

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博磊33.459.85%
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聯發科法興 槓桿6.51
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