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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.67元，預估目標價為99元

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.64元上修至6.67元，其中最高估值7.03元，最低估值5.92元，預估目標價為99元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.03(7.03)8.28.76
最低值5.92(4.5)6.667.6
平均值6.53(6.38)7.568.16
中位數6.67(6.64)7.77.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,378,990,7801,480,389,7501,509,989,000
最低值1,181,155,0001,237,726,0001,231,084,000
平均值1,247,945,7301,361,511,9901,377,507,030
中位數1,218,846,5001,385,140,7401,367,768,990

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.95.667.717.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,256,783,3941,317,599,1541,263,720,1821,399,332,906

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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