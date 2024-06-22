鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.67元，預估目標價為99元
鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.64元上修至6.67元，其中最高估值7.03元，最低估值5.92元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.03(7.03)
|8.2
|8.76
|最低值
|5.92(4.5)
|6.66
|7.6
|平均值
|6.53(6.38)
|7.56
|8.16
|中位數
|6.67(6.64)
|7.7
|7.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,378,990,780
|1,480,389,750
|1,509,989,000
|最低值
|1,181,155,000
|1,237,726,000
|1,231,084,000
|平均值
|1,247,945,730
|1,361,511,990
|1,377,507,030
|中位數
|1,218,846,500
|1,385,140,740
|1,367,768,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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