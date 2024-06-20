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鉅亨速報

盤後速報 - 和碩(4938)下週(6月27日)除息4元，預估參考價116.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

和碩(4938-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月20日)收盤價120.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

和碩(4938-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電信管制射頻器材製造業、電信管制射頻器材輸入業。醫療器材製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.56%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 120.00 4.00058 3.33% 0.0
2023/07/04 76.0 4.00342 5.27% 0.0
2022/06/30 66.8 5.0014 7.49% 0.0
2021/06/30 73.7 4.4888 6.09% 0.0
2020/06/30 69.8 4.5005 6.45% 0.0

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