盤後速報 - 和碩(4938)下週(6月27日)除息4元，預估參考價116.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
和碩(4938-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月20日)收盤價120.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
和碩(4938-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電信管制射頻器材製造業、電信管制射頻器材輸入業。醫療器材製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.56%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|120.00
|4.00058
|3.33%
|0.0
|2023/07/04
|76.0
|4.00342
|5.27%
|0.0
|2022/06/30
|66.8
|5.0014
|7.49%
|0.0
|2021/06/30
|73.7
|4.4888
|6.09%
|0.0
|2020/06/30
|69.8
|4.5005
|6.45%
|0.0
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