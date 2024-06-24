鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.39元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.39元，其中最高估值6.04元，最低估值4.25元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.04(6.04)
|7.7
|最低值
|4.25(4.25)
|6.95
|平均值
|5.34(5.39)
|7.21
|中位數
|5.39(5.5)
|7.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|81,860,000
|87,894,000
|最低值
|73,482,000
|83,328,000
|平均值
|76,993,170
|85,890,000
|中位數
|77,323,500
|86,169,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.5
|6.71
|4.31
|3.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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