〈台股盤後〉台積電休息 換鴻海帶頭飆 收漲196點再創23406點新高

台積電今 (20) 日呈現休息，不過由鴻海接棒撐盤，狂飆逾 7%，帶動大盤指數再創新高，終場漲 196.56 點或 0.85%，且收在最高點，以 23406.1 點作收，成交量 5093.11 億元，較昨 (19) 日收斂。另外，今天 AI 族群續強，散熱、能源相關類股也有表現。