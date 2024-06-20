〈台股盤後〉台積電休息 換鴻海帶頭飆 收漲196點再創23406點新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 14:09
台積電今 (20) 日呈現休息，不過由鴻海接棒撐盤，狂飆逾 7%，帶動大盤指數再創新高，終場漲 196.56 點或 0.85%，且收在最高點，以 23406.1 點作收，成交量 5093.11 億元，較昨 (19) 日收斂。另外，今天 AI 族群續強，散熱、能源相關類股也有表現。
觀察今天權值股表現，權值三雄中今天以鴻海 (2317-TW) 漲勢最為強勁，漲逾半根停板，強漲逾 7%，終場收在最高 217.5 元，股價再創新高。台積電 (2330-TW) 今天則呈現休息，終場收平盤，以 981 元作收，聯發科 (2454-TW) 漲 1.01%，台達電 (2308-TW) 漲 0.68%，日月光 (3711-TW) 跌 0.56%。
AI 族群今天續強，廣達 (2382-TW) 漲逾 4%，盤中最高來到 331.5 元，股價再寫新高，終場收 330 元。和碩 (4938-TW) 漲 3%，華碩 (2357-TW)、英業達 (2356-TW)、微星 (2377-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
散熱族群今天同樣表現亮眼，力致 (3483-TW) 強攻漲停鎖住 213 元，奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 漲逾 4%，泰碩 (3338-TW) 漲逾 3%，元山 (6275-TW) 漲逾 2%。
能源相關類股今天也有所表態，雲豹能源 (6869-TW) 亮燈漲停鎖住 152.5 元，上緯投控 (3708-TW) 漲逾 %，森崴能源 (6806-TW)、泓德能源 - 創 (6873-TW) 也都漲逾 3%。
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