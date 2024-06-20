search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股盤後〉台積電休息 換鴻海帶頭飆 收漲196點再創23406點新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 14:09

cover image of news article
台積電休息鴻海接棒狂飆，終場收最高23406點再創新高。(圖：shutterstock)

台積電今 (20) 日呈現休息，不過由鴻海接棒撐盤，狂飆逾 7%，帶動大盤指數再創新高，終場漲 196.56 點或 0.85%，且收在最高點，以 23406.1 點作收，成交量 5093.11 億元，較昨 (19) 日收斂。另外，今天 AI 族群續強，散熱、能源相關類股也有表現。  

觀察今天權值股表現，權值三雄中今天以鴻海 (2317-TW) 漲勢最為強勁，漲逾半根停板，強漲逾 7%，終場收在最高 217.5 元，股價再創新高。台積電 (2330-TW) 今天則呈現休息，終場收平盤，以 981 元作收，聯發科 (2454-TW) 漲 1.01%，台達電 (2308-TW) 漲 0.68%，日月光 (3711-TW) 跌 0.56%。 

AI 族群今天續強，廣達 (2382-TW) 漲逾 4%，盤中最高來到 331.5 元，股價再寫新高，終場收 330 元。和碩 (4938-TW) 漲 3%，華碩 (2357-TW)、英業達 (2356-TW)、微星 (2377-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。 

散熱族群今天同樣表現亮眼，力致 (3483-TW) 強攻漲停鎖住 213 元，奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 漲逾 4%，泰碩 (3338-TW) 漲逾 3%，元山 (6275-TW) 漲逾 2%。 

能源相關類股今天也有所表態，雲豹能源 (6869-TW) 亮燈漲停鎖住 152.5 元，上緯投控 (3708-TW) 漲逾 %，森崴能源 (6806-TW)、泓德能源 - 創 (6873-TW) 也都漲逾 3%。 

文章標籤

台股盤後台積電鴻海AI散熱能源

相關行情
台股首頁我要存股

鴻海217.57.14%
華碩5121.99%
台積電9810.00%
聯發科15001.01%
台達電369.50.68%
日月光投控178-0.56%
廣達3304.43%
和碩1203.00%
英業達57.21.78%
微星180.51.69%
力致2139.79%
奇鋐7405.11%
雙鴻7924.35%
尼得科超眾333.54.71%
泰碩83.63.21%
元山60.92.53%
上緯投控141.54.43%
雲豹能源152.59.71%
森崴能源137.53.38%
泓德能源-創174.53.87%

相關權證

台達電法興 槓桿4.5
鴻海法興 槓桿0.51
鴻海法興 槓桿0.19
台積電法興 槓桿5.29
台積電法興 槓桿4.19
英業達法興 槓桿9.38
英業達法興 槓桿7.39
華碩法興 槓桿8.77
華碩法興 槓桿6.13
微星法興 槓桿9.89
微星法興 槓桿8.24
聯發科法興 槓桿6.07
聯發科法興 槓桿5.94
奇鋐法興 槓桿3.12
奇鋐法興 槓桿2.75
日月光投控法興 槓桿5.18
日月光投控法興 槓桿4.59
和碩法興 槓桿4.44
加權指數法興 槓桿20.51
加權指數法興 槓桿4.97

鉅亨贏指標
了解更多

#動能指標上漲股

偏強
雲豹創

76%

勝率
偏強
廣達

80.77%

勝率
偏強
鴻海

77.27%

勝率
中強短弱
元山

71.43%

勝率
偏強
力致

75%

勝率
偏強
華碩

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
雲豹創

76%

勝率
偏強
廣達

80.77%

勝率
偏強
鴻海

77.27%

勝率
偏強
英業達

53.85%

勝率
偏強
華碩

75%

勝率
偏強
奇鋐

71.43%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
聯發科

61.54%

勝率
偏強
雲豹創

76%

勝率
偏強
廣達

80.77%

勝率
偏強
鴻海

77.27%

勝率
偏強
英業達

53.85%

勝率

#偏強機會股

偏強
雲豹創

76%

勝率
偏強
廣達

80.77%

勝率
偏強
鴻海

77.27%

勝率
偏強
尼得科

75.86%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
雲豹創

76%

勝率
偏強
廣達

80.77%

勝率
偏強
力致

75%

勝率
偏強
英業達

53.85%

勝率




Empty