〈彰銀股東會〉通過股利派發0.87元 持續落實4C永續願景

彰化銀行 (2801-TW) 今 (21) 日舉行 113 年股東常會，由董事長凌忠嫄主持，會中承認 112 年度營業報告書及財務報告，並討論 112 年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利 0.55 元及股票股利 0.32 元，共派發每股 0.87 元；她強調彰銀秉持「以客為本，永續誠信」，未來將持續戮力實踐 4C 四大永續願景。