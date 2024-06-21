〈彰銀股東會〉通過股利派發0.87元 持續落實4C永續願景
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 13:00
彰化銀行 (2801-TW) 今 (21) 日舉行 113 年股東常會，由董事長凌忠嫄主持，會中承認 112 年度營業報告書及財務報告，並討論 112 年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利 0.55 元及股票股利 0.32 元，共派發每股 0.87 元；她強調彰銀秉持「以客為本，永續誠信」，未來將持續戮力實踐 4C 四大永續願景。
彰銀 112 年獲利創歷史新高，稅後淨利 129.82 億元，較前一年成長 18.33%，每股稅後盈餘 1.20 元，平均股東權益報酬率為 7.27%，授信資產品質亦穩健提升，逾放比率降為 0.18%，覆蓋率提升至 693.38%。
凌忠嫄表示，彰銀積極衝刺營運績效，永續發展執行成效也屢獲肯定，2023 年榮獲國家永續發展獎，獲列金融監督管理委員會第一屆永續金融評鑑銀行業前 20%，首度入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，並入選標普永續年鑑全球銀行業排名 Top 10%，另於證交所治理評鑑連續 3 年名列上市公司前 5 %。
彰銀秉持「以客為本，永續誠信」的策略，逐步實踐永續金融並善盡企業社會責任，未來將戮力實踐 4C「科學減碳」(Carbon)、「責任投資」(Capital)、「盡職授信」(Credit) 與「普惠金融」(Customer) 四大永續願景，發揮金融影響力，攜手員工、客戶與社會各界夥伴共創永續未來。
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