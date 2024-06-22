壽險業唯一 凱基人壽獲天下雜誌符合1.5℃溫控目標認證

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-22 13:00

落實低碳轉型承諾，展現守護環境決心

凱基人壽長期關注環境議題，持續落實氣候治理與營運減碳，榮獲台灣權威媒體《天下雜誌》評選為符合《巴黎協議》升溫不超過 1.5℃目標的企業之一，同時也是唯一符合此目標的壽險業者，積極作為展現凱基人壽在減碳路徑上的努力以及守護環境的決心。

《天下雜誌》於 2022 年成立「企業減碳溫度計」平台，是全台唯一採用國際標準盤點台灣企業減碳目標的平台，透過蒐集企業永續報告書、對外公開的環境數據，將各家企業的減碳與淨零目標，對應不同的地球升溫核心情境下，計算出企業的溫度等級，讓企業透過「企業減碳溫度計」平台的計算和宣告，用「溫度」的概念與社會交流企業的減碳承諾及貢獻。

體認到碳排放會加劇氣候變遷威脅，凱基人壽持續關注環境議題對於總體經濟與金融體系帶來的潛在衝擊，在 2021 年導入 TCFD 框架建立氣候治理機制，以系統性方式鑑別氣候變遷相關風險與機會，並規劃相應的行動計畫以維持自身韌性競爭力。除了在投資面執行三大氣候行動方案，透過永續金融的決策程序及資金引導，激勵並支持產業減碳作為。在自身營運方面，凱基人壽深入規劃各項低碳轉型措施，將永續理念融入企業文化與營運決策，以實現永續環境目標。

凱基人壽於 2022 年導入保險服務碳足跡盤查，以保單生命週期為範疇，計算各項服務流程的碳排放量，分析每一個營運環節的排放熱點，藉此作為日後自身營運減碳的基準線，並通過英國標準協會 BSI 查證取得 ISO 14067 查證聲明書，以及環境部核發的碳標籤證書。此外，為降低自身營運對環境的衝擊，落實溫室氣體管理，凱基人壽更新自有物業老舊耗能空調主機及設施，以提升能源使用效率，並在總部大樓建置太陽能光電板，導入綠色能源，以及辦理綠電採購，藉此落實綠色營運及碳排管理，預計 2024 年將達成總部大樓碳中和目標。2023 年台灣碳權交易所成立後，凱基人壽進一步與集團共同購入碳權，成為「首批」採購國際碳權的金融保險業者之一。