〈ESG大趨勢〉彰銀通過SBTi目標審查符合升溫不大於1.5°C 邁向2030年減碳42%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-07 16:25

彰化銀行 (2801-TW) 獲國際機構肯定，展現永續韌性高度，其科學基礎減量近程目標，於 5 月經「科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）」審核通過，宣示與國際社會一同邁向淨零。除符合巴黎協定以 2020 年為基準年，控制升溫不高於 2°C，更自我要求限制於 1.5°C，目標至較基準年降低 42% 碳排放。

彰銀積極擘劃「科學減碳、盡職投資、責任授信及普惠金融」四大願景，其一就是科學減碳－擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動。彰銀依據巴黎協定全球控制升溫不高於 2°C，並努力限制於 1.5°C 參考情境，以財報邊界為減碳範疇，提出可行減量目標涵蓋國內、外及子公司營運據點，針對自身營運管理，以 2020 年為基準年，目標至 2030 年較基準年降低 42% 碳排放；其他間接排放（範疇三）則以 2022 年為基準年，分別就發電專案融資、商業不動產、商業貸款和上市櫃股票及債券等項目設定減碳目標，以發揮綠色金融影響力。

此外，彰銀為落實氣候變遷治理，加速綠色金融轉型，納入溫室氣體減量及管理精神，修訂「氣候風險管理政策」及「環境資源與能源使用管理政策」，並致力投入各項資源執行節能減碳行動，於自身營運方面，藉由導入環境管理系統（ISO 14001）、能源管理系統（ISO 50001）、水資源效率管理系統（ISO 46001）等，強化能資源使用管理，並透過汰換照明、空調及公務車輛電動化等各項減碳策略，將 2023 年排碳量（範疇一及範疇二）降至較基準年約減 16.97%，減碳成果優異。