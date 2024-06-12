國銀惟一非金控得獎 彰銀連續 3年獲公司治理評鑑前 5%殊榮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 19:26

彰化銀行 (2801-TW) 公司治理表現優異，於 2023 年度「公司治理評鑑」名列上市公司前 5%，為連續 3 年蟬聯前 5%，臺灣證券交易所今（13）日舉行第 10 屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，由董事長凌忠嫄代表領獎。

凌忠嫄表示，本屆「公司治理評鑑」計有 1,706 家上市、櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，政府以政策引導並經由業者間互相學習，產生良性競爭之效果，有效提升我國企業的公司治理水平及國際競爭力。彰銀在眾多競爭者中脫穎而出，實屬不易。

彰銀長期以來積極推動公司治理，本著誠信經營原則，持續以保障股東權益以及追求永續發展為目標。於董事會下設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續經營委員會等功能性委員會，負責重要議案及議題之討論，董事各依其專長參與公司特定或重大議題，給予經營團隊專業指導，有效監督公司經營管理階層，充分發揮董事會職能。

在經營管理上，彰銀積極加強公司治理各項作為，落實主管機關重視的指標項目，包括：完成第一檔 5 年期無擔保主順位新臺幣 10 億元金融債券 (可持續發展債券) 之發行；強化資通安全之風險管理，獲得國際標準 ISO 27001、ISO 22301 及 BS 10012 認證；以多元方式強化與股東之溝通，維護股東權益；以「社會共好」、「藝術文創」、「綠色關懷」三大構面為核心公益慈善策略，投入相關資源促進社區永續發展，對公司治理相關議題投注相當心力。

此外，彰銀以高標準實踐公司治理、強化董事會職能、做好資訊揭露並與國際接軌，主動參加社團法人中華公司治理協會「CG6013(2021) 公司治理制度評量」，榮獲「特優」認證，顯示董事會及經營團隊對公司治理的重視。

於環境永續議題上，彰銀以「巴黎協定全球控制升溫不高於 2°C；並努力限制於 1.5°C」之參考情境，訂定 2030 年減碳目標，並通過「科學基礎減碳目標倡議 (SBTi)」審核，目標 2030 年範疇一及範疇二之碳排放量較基準年 (2020 年) 降低 42%。彰銀 2023 年加速汰換老舊照明設備，並執行空調汰換及公務車輛電動化等各項減碳策略，成功將排碳量降至較基準年約減 16.97%，減碳進度達標。