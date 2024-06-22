〈彭金隆新政〉壽險業爭取覆蓋法沿用 「接軌IFRS 17後無實施條件」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-22 01:31

近來有大型壽險公司表示，希望爭取在 2026 年接軌 IFRS 17 時，可沿用覆蓋法，金管會主委彭金隆今 (21) 日接受媒體聯訪時指出，理論上，屆時資產與負債就會匹配，因此就沒有當時實施覆蓋法的條件，不過，業者的意見也很重要，會再縝密的思考。

彭金隆表示，IFRS 17 國際會計準則，其他很多國家已經開始採用了，比我們早三年，所以我們有滿多其他國家的經驗可以參考，我們準備期間也滿久了，公司在系統的建置、試算，大概都已差不多了，這部分都是按照我們的時程在推進。

此外，大家更關心的新一代清償能力制度，也就是 TW-ICS，ICS 是由國際保險監督官協會 IAIS 所訂的一個方法論跟參數的參考，它有一套自有資本的計算方法，有些國家也開始採用這套制度，但我們也看到，這個國家都會根據他們自己的狀況做一些調整。

彭金隆說，各個地區資本監理都有差異性，像是 2023 年剛剛實施的韓國，他們自己做了非常多的調適，可分為二大部分，一是俗稱的在地化，第二則是過渡。

台灣有特殊的在地化，我們可能有自己的考慮，例如某些參數、數值，可以自己來做；過渡化方面，ICS 假設完全不做調整，它是很高的目標，但我們目標達成的時間點延後，這就叫做過渡。

通過這兩個機制的交互使用，讓我們每個地區的資本韌性及強度，能夠有一個比較溫和或漸進的方式達成目標，各國的做法就是這樣，未來我們當然也會採取這個做法。

彭金隆進一步指出，IFRS 17 是一個比較剛性的國際會計準則，它比較沒辦法做太多的在地化，因此，覆蓋法的存在是很特殊的。

因為台灣在過去還沒有 IFRS 17 的時候，我們的負債面是採用 IFRS 4，但資產面在 2018 年就開始採用了 IFRS 9，採現時利率，它最重要就是 fair value (公允市場價格)，IFRS 4 還是用訂價即時鎖定 (Lock-in) 在做，就會產生不匹配的情形。

彭金隆表示，假設 2026 年已經接軌 IFRS 17，理論上資產與負債就會匹配，因此就沒有當時實施覆蓋法的條件，這是一個客觀事實，至於我們要不要做這麼大的調整，要經過很縝密的思考。

彭金隆說，所謂覆蓋法，是指你在這段時間，可能取得獲利進入損益表，譬如說不賣之前會進入 OCI，去平衡會計準則資產負債不一致的過渡做法，這也是會計準則允許的作法，為壽險業特例。