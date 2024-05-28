來億-KY上市前競拍完成 得標加權平均價格為每股 125.3 元

製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 辦理初次上市普通股股票 (IPO) 競價拍賣承銷作業，今 (28) 日完成電腦開標作業，競拍 1 萬 9,991 張全數順利拍賣成功，得標加權平均價格為 125.3 元，投標數量超額認購比率達 2.68 倍。來億 - KY 將在 6 月 12 日掛牌上市

來億 - KY 集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。2024 年第一季為傳統淡季下，單季營收已達 77.71 億元，單季每股純益 3.36 元，品牌廠 adidas 及 HOKA 雙引擎成長動力顯現。