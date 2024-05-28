來億-KY上市前競拍完成 得標加權平均價格為每股 125.3 元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 12:40
製鞋大廠來億 - KY(6890-TW) 辦理初次上市普通股股票 (IPO) 競價拍賣承銷作業，今 (28) 日完成電腦開標作業，競拍 1 萬 9,991 張全數順利拍賣成功，得標加權平均價格為 125.3 元，投標數量超額認購比率達 2.68 倍。來億 - KY 將在 6 月 12 日掛牌上市
來億 - KY 本次辦理上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共 5 萬 3,552 張，競價拍賣超額認購 3 萬 3,561 張，超額認購比率達 2.68 倍。
來億 - KY 將於 5 月 30 日至 6 月 3 日進行公開申購 5,098 張，承銷價格 85 元，預計 6 月 5 日抽籤， 6 月 12 日掛牌上市。
來億 - KY 集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。2024 年第一季為傳統淡季下，單季營收已達 77.71 億元，單季每股純益 3.36 元，品牌廠 adidas 及 HOKA 雙引擎成長動力顯現。
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