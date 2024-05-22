製鞋大廠來億-KY 5/22-5/24 進行股票初次上市前競拍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 11:04

製鞋大廠來億 - KY (6890-TW)) 配合上市前之公開承銷作業，辦理現金增資發行新股 2 萬 9400 張，其中 1 萬 9,991 張採競價拍賣方式承銷，投標期間為 5 月 22-5 月 24 日，此次競拍底價為 77.27 元，預計 6 月 12 日含息 5 元上市掛牌。

來億集團成立於 1987 年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級的休閒鞋 (加硫鞋)/ 運動鞋 (冷貼鞋)/ 特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，深受客人信賴與肯定。

來億集團的主要客戶，包含：adidas、converse、HOKA 及 UNIQLO 等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，來億亦為 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 之鞋款，來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增，為來億集團的營收成長帶來強勁的成長動力。

adidas 的 SAMBA 鞋款熱賣榮獲 2023 年度之年度風雲鞋，2024 年其熱潮持續發酵，來億集團為其鞋款之主要供應商全力增產支持客戶需求。HOKA 品牌榮獲 2023 年度之年度風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行、戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌擴增為生活必需品，將持續強勁成長。因應兩大品牌客戶的需求強勁，來億產能滿開全力配合，支持客戶之成長。

除主要生產基地越南外，來億印尼新廠新建完成，預計於 2024 年第二季投入營運，提供更大之支持。客戶營收佔比部份，2023 年度 adidas、converse 及 HOKA 分別為 57.74%、23.77% 及 13.42%，由於 HOKA 勢頭強勁，需求持續大幅增加，預期未來營收佔比將大幅成長。搭配 adidas 的 SAMBA 鞋款熱銷，為來億集團帶來雙成長動力之商機。

來億 - KY2023 年營收為 280.16 億元，EPS6.26 元，董事會通過配發每股 5 元現金股利，來億受惠於 adidas 及 HOKA 品牌的熱銷，來億的營收與獲利再創新高。