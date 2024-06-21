〈華南金股東會〉股價不如菜價？董座：金融股不比科技股 需要長期經營

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 20:17

華南金控 (2880-TW) 今 (21) 日股東會，有股東發言表示華南金股價不如菜價，華南金控董事長張雲鵬表示，金融股不比科技股，股價不是看三兩天，需要長期經營。目前華南金控排名金控第十名，希望再努力三至五年就能夠進到中段班，排名更前面。

有小股東發言表示，華南銀行有百年歷史，但華南金的股價卻「比菜卡俗（便宜）」，也比不上民間的新銀行。張雲鵬表示，其實股價「還好」，因為金融股不像科技股這麼夯，股價不是三天兩頭就能上去，而是需要長期經營，華南金股價近來已從 22 元漲到 26 元，華南金是走穩健的路線。

有股東詢問華南金的競爭優勢為何，張雲鵬指出，華南金控旗下的華南銀行有 105 年歷史，優勢是累積最多的客戶，也最支持銀行，自認「企業金融」是業務首要強項；再者，人才是公司最大資本，華南的員工素質高、向心力強，即使是退休同仁對公司的凝聚力依然很強，許多從成家立業到退休後仍聚會頻繁，他自豪地說，是他所知員工互動最多的行庫。

張雲鵬表示，從第十名未來目標希望華南金獲利排名能逐步往上，進步到第九名、第八名，希望大家努力，大約三至五年就能夠進到中段班，但金融環境變化非常大，也許會有一些「黑天鵝」，要非常小心。