華南金控前5月稅後純益 95.07億 EPS 0.7元 華南銀貢獻 84.2億
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-07 19:19
華南金控今 (7) 日公布 5 月合併稅前淨利為 24.49 億元、合併稅後淨利為 20.18 億元；累計前 5 月合併稅前淨利 118.57 億元、合併稅後淨利為 95.07 億元，每股稅後盈餘 （EPS）為 0.70 元，每股淨值為 16.17 元。
主要子公司華南銀行 5 月合併稅前淨利為 21.95 億元、合併稅後淨利為 17.82 億元；累計合併稅前淨利 105.41 億元、合併稅後淨利為 84.20 億元，每股稅後盈餘為 0.86 元，每股淨值為 22.95 元。
華南永昌證券 5 月合併稅前淨利為 1.93 億元、合併稅後淨利為 1.49 億元；累計合併稅前淨利 9.56 億元、合併稅後淨利為 7.93 億元，每股稅後盈餘為 1.21 元。
華南金控日前召開法說會，公布 2024 年第 1 季華南金與子公司華南銀行同步登上總資產 4 兆元大關的新里程碑，整體獲利及業務動能持續穩健向上。三大子公司除華銀貢獻獲利 84%，華南永昌證券、華南產險首季獲利均翻倍成長。
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