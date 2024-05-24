〈華南金法說〉靠ETF推一把！華南銀保管業務首度破「兆」 躍居國銀第2
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 18:05
華南金控 (2880-TW) 於今日 (5/24) 召開 2024 年第 1 季法人說明會，由總經理李耀卿主持，華南銀行因保管兩檔熱門 ETF 00939 與 00940，使基金保管一舉突破 1 兆元大關，晉升銀行同業保管業務第二大。
李耀卿表示，華南銀第 1 季業務動能持續發動，於同業間排名持續提升，在國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第 1 名、都更與危老放款合計餘額，居公股銀第 2 名，因之前 ETF 熱銷引起全民搶購熱潮，讓華南銀在基金保管規模一舉突破 1 兆元，晉升銀行同業第 2 名，都是拜 2 檔熱門 ETF00939 及 00940 所賜，同時也造就資產品質長期維持良好水準，逾放比率 0.16%，備抵呆帳覆蓋率 825.31%。
李耀卿指出，因受惠 AI 帶動國內出口，台股加權指數頻創新高，華南金首季整體獲利表現亮眼，華南銀稅後淨利 50.46 億元、年增 8.2%，主要是金融商品投資收益增加、利息淨收益減少所致，EPS 0.52 元；新台幣存款 6.25%、放款市占率 5.65%，市場排名皆為第 6 名。截至 3 月底，華南銀逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 825.31%。
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