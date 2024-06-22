少年股神又翻車？台積電爆2892萬元鉅額違約交割

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-22 00:11

台積電 (2330-TW) 近來股價屢創新高，一度逼近千元大關，不過，證交所 21 日公告，集中市場爆出 2892 萬元鉅額違約交割事件，標的為台積電，申報證券商為國票安和，讓市場大感意外，市場臆測是否又有「少年股神」翻車。

證交所公告集中市場證券商申報投資人違約金額， 21 日買進、賣出合計為 4410.9 萬元，買進、賣出相抵後金額仍有 3854.4 萬元。

今年第一檔遭到券商申報違約交割的個股為士電，於 4 月 12 日出現 2616.1 萬元的鉅額違約交割，第二起即為 6 月 21 日的台積電，違約交割 2892 萬元。

根據證交所規範，違約資訊揭露標準為「同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額加計非當沖交易違約買賣總額合計達 2500 萬元」。