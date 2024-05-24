〈華南金法說〉華南金Q1淨值年增12.7% 金、銀爭輝 資產同登4兆大關
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 17:18
華南金控 (2880-TW) 於今日 (5/24) 召開 2024 年第 1 季法人說明會，由總經理李耀卿公布營運績效，展現整體獲利表現及業務動能持續穩健向上，第一季獲利 56.34 億元，華南金控與華南銀行總資產續創新高，首度同步站上 4 兆元大關，華南銀並占集團獲利貢獻 84%。
華南金控 2024 年第 1 季自結稅後淨利 56.34 億元，淨值續創新高，年增 12.7%，上升至 2,174 億元。華南金控與華南銀行總資產同步站上 4 兆元大關，達成新里程碑。
子公司華南銀行第 1 季金融商品投資及手續費淨收益大幅成長帶動下，自結稅後淨利 50.46 億元，年成長 8.2%，EPS 0.52 元，占集團獲利貢獻 84%。
子公司華南永昌證券受惠資本市場熱絡、價量倶揚，經紀、承銷及自營等核心業務收入，均較去年同期增加，自結稅後淨利 4.90 億元，年增 122.7%，EPS 0.75 元。經紀業務市占率 2.73%，融資餘額市占率 5.03%，分別排名公股第 1、2 名。
華南產險同受惠台股表現強勁，資金運用收益成長逾 1 倍，且損失率持續改善，第 1 季自結稅後淨利 3.99 億元，年增 122.9%，EPS 1.99 元，簽單保費總收入 38.07 億元，刷新歷年單季新高，市占率 5.60%，同業排名第 6 名。
李耀卿指出，展望未來，高資產業務將透過客製化的專屬商品，及全面性、精緻化的尊榮服務，目標成為高資產客戶的全方位財務管家，也規劃聯手集團兄弟公司華南金 AMC，擴大推展不動產理財服務，創造高品質客戶體驗；數位通路同時持續優化，推出「個金產品整合申請平台」，提供 9 合一複合式組合金融商品申辦服務，滿足客戶一站式購足需求。華南永昌證券將持續全力推展自行開發的「華南 e 指沖」APP，提供更完善的交易環境。
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