台亞旗下星亞視覺25日登興櫃 訂單能見度達5個月

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 18:17

台亞 (2340-TW) 集團旗下星亞視覺 (7753-TW) 宣布將於下周二 (25 日) 以每股 45 元參考價登錄興櫃交易，星亞成為台亞集團第一家興櫃掛牌的子公司。星亞總經理李柏龍表示，目前在手訂單能見度達 5 個月。

星亞前身為台亞的系統事業處，2022 年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示系統以及視覺燈光系統的研發與製造。產品主要應用於大型戶外廣告 (Out of Home) 顯示系統、場館大型帷幕燈光系統、交通資訊等領域，在美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地區已有超過千個成功案例。

星亞 2022 年毛利率 23%，每股純益 2.91 元，2023 年毛利率 31%，每股純益 3 元。受惠北美市場的戶外廣告顯示訂單系統需求提升，帶動今年累計 1 至 5 月營收年增 15%，加上目前在手訂單能見度達 5 個月，在主力客戶的訂單需求增長的情況下，對星亞今年的獲利表現與毛利率將有正向影響，台亞董事長李國光也預期，今年目標營收上看 8 億元、每股純益目標達 3.5 元。

李國光指出，台亞近期積極朝集團式的方向發展，各家子公司也以 IPO 為目標前進，星亞為集團的 IPO 計畫打頭陣，對星亞的未來營運有信心。