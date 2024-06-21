一銀總座：估今年GDP上看4% 下半年房市「量平、價高位震盪」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 17:50

第一金控 (2892-TW) 今 (21) 日上午舉行股東會，第一銀行總經理李嘉祥於會後接受媒體聯訪，他樂觀預估今年台灣全年的 GDP 成長率在 3.5% 至 4%，下半年政府將會陸續推出新的健全房市或精進措施，房市可望出現「量平、價位高檔震盪」格局。

總體經濟面，李嘉祥看好台灣整體發展，因為 AI、雲端等需求強勁，樂觀預估今年下半年景氣，加上近來央行、主計總處的經濟數據，景氣燈號已出現黃紅燈，台股和經濟數據都可望再創新高，預估今年 GDP 成長率會在 3.5% 至 4% 之間。

關於新青安房貸，李嘉祥首先肯定該政策立意良善，政府為鼓勵青年人購屋自住的效果已達到，目前一銀的房貸戶有 9 成是首購的剛性需求，僅約 3% 是屬於第二戶；有高達 73% 貸款人年齡在 39 歲以下，新青安佔一銀整體房貸約 4 成，可見政策對買氣有顯著提升。

至於人頭戶被濫用的隱憂，李嘉祥表示，各界主要是擔心購屋後出租而非自用，前天八大行庫開會後會各自對放貸情況做初步檢驗，下週會有結果。在抑制房市過熱的對策，央行下半年應有選擇性信用管制，預料會對房市多少造成影響。