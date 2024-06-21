SCFI續創22個月來新高 美國線運價續漲逾260美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-21 16:40

上海航交所今 (21) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續彈 96.38 點至 3475.6 點，續創 2022 年 8 月下旬以來新高，四大長程航線運價持續上漲，美東和美西線均再漲逾 260 美元，顯示海運傳統旺季熱絡。

歐洲線本周運價較上一期續彈升 157 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4336 美元，漲幅近 3.76%。

地中海線每 TEU 來到 4855 美元，續漲 7 美元，漲幅 0.14%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價漲 284 美元至 8277 美元，漲幅 3.55%，美西線每 FEU 報價 7173 美元，續漲 267 美元，漲幅 3.87%。

中東戰局是影響目前海運運價重要的原因之一，以色列最新表態恐與黎巴嫩真主黨爆發全面戰爭，黎巴嫩真主黨也回應做好最壞狀況的準備，若與以色列開戰，不再有任何規則或紅線，以色列全境都會成打擊目標。