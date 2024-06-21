美降息前市場波動 法人：布局多重資產掌握長期收益契機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-21 14:55

近期美國經濟數據多項呈現疲軟，市場對降息抱持期待，部分法人機構估計聯準會最快於今年 9 月起降息，引導穩健型資金觀望市場。兆豐投信表示，市場將面對一段波動，建議透過多元收益布局策略，如多重資產型基金等，應對行情波動而來的潛在變化。

兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金研究團隊指出，近期日股出現漲多修正，股市維持多頭格局，人工智慧產業為投資主流趨勢。美國債券殖利率呈現技術性調整，通膨放緩，美國聯準會對於今年內降息預期不變，隨著最近中東衝突、俄烏戰爭、氣候變遷等事件持續發展，市場變化仍存在，建議持續納入多重資產型基金，並採取分批進場布局策略。

兆豐投信指出，該基金核心配置為「債券、股票、可轉換公司債」等題材，除了追求債息收益空間，爭取股票題材成長性，也有可轉換公司債的應用契機，並具有月配息機制，透過納入本基金累積多元收益的資本利得，加上具有息收空間可期，適合穩健型投資人納入核心資產配置。該基金首次收益分配基準（除息）日為 6 月 20 日，配息發放日為 7 月 1 日。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，美國勞工統計局於今年 6 月中公布的數據資料顯示，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.3%，略低於市場預期的 3.4%，降低之前市場需求過熱導致的通膨壓力，加上勞動市場降溫，FOMC 會議後顯示，美國聯準會保留預防性降息空間，也推升股票、債券等資產價格走俏，但維持高檔震盪格局。