境外基金代理規定鬆綁 金管會力拚年底前完成修法

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-18 19:27

金管會今 (18) 日表示，將盡速辦理「未具證投信基金性質」境外基金代理規定鬆綁，未來境外資產管理業者有 3 檔基金可委託 3 家投信顧業者來銷售，不侷限於 1 家，可望增加彈性，預計今年底前完成修法的行政程序。經盤點，目前有 39 家投信顧業者符合境外基金總代理人資格。

金管會主委彭金隆力拚「行動創新」，喊出鬆綁八大金融措施，其中一項就是放寬「未具證券投資信託基金性質境外基金」在國內委任金融機構家數限制，改以單一基金別控管，提供境外基金機構選擇在台銷售通路之彈性，提高引進多元商品之意願，並有利金融業評估投資人及商品適配度，提高對投資人之保護，及擴大高資產業務範圍。

高晶萍表示，過去國外資產管理業者若想引進 3 檔境外基金，只能委託 1 家投信顧銷售，修改函令後，未來若有 3 檔就可委託 3 家銷售，該項政策鬆綁主要是採納投信顧業者的建議，希望能有更多彈性。

高晶萍指出，各家投信顧業者擅長領域不盡相同，客群樣態也不一，可能有些業者專攻高資產客戶，儘管代理成本可能因此拉高，但國外資產管理業者可自行決定要找幾家業者合作代理境外基金。