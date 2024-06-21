〈遠傳股東會〉徐旭東：合併亞太後遠傳更完整 帶動整體成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 11:31

遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日召開股東會，為去年 12 月遠傳併亞太電信後第一次召開股東會，董事長徐旭東說，合併亞太後遠傳更為完整，且進一步帶動遠傳成長。

遠傳與亞太去年 12 月 15 日正式合併，今天為合併後第一次召開股東會。徐旭東開場說「今年參加股東人數變多了，因為我們完成合併亞太。」徐旭東表示，遠傳過去就有併購經驗，此次與亞太合併可謂非常完整，也推升整體營運。

遠傳合併亞太後，超前部署整併規劃，今年 1 月完成第一階段基站整併，提升用戶網路體驗。合併後也持續最大化頻譜、節能減碳、規模經濟，發揮頻譜三冠王優勢，包含總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G 頻寬最大，提高網路投資效益。

遠傳進一步表示，整併後汰舊 5000 座基地台，搭配 AI 節電、能源管理系統，一年可省下 8600 萬度電，約 4.3 萬噸的碳排。

新遠傳用戶規模擴大，也帶動多項業務成長，加上原亞太用戶持續升級新遠傳服務，皆成為遠傳電信業務與新經濟成長的動能。