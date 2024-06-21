〈遠傳股東會〉井琪：電信三雄各有優勢 遠傳聚焦「大人物」新經濟業務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-21 13:21

遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日召開股東會，會後總經理井琪接受媒體訪問，談到電信三雄心競爭，井琪表示，三家電信業立基點不同各有優勢，遠傳行動網路表現一直很好，且持續擴大「大人物」新經濟業務的規模。

井琪表示，三家電信業的路線不同，遠傳的優勢則是在行動網路，加上持續拓展新經濟業務。井琪進一步指出，投資報酬率很重要，遠傳的表現也深受投資市場肯定，從用戶的立場來看，誰大誰小不是問題，讓消費者看到服務價值才是最重要的，遠傳「不計大小，只做最好」。

井琪也提到，生成式 AI 快速快速發展，對遠傳而言 AI 是進行式，使得遠傳新經濟成長引擎愈轉愈快，目前新經濟業務約占營收比重 2 成，在「大人物」 (大數據、人工智慧、物聯網) 這一塊將持續成長，同時增加訂閱型服務，未來新經濟業務營收比重有望達 3 成。

海外布局方面，井琪表示，遠傳子公司博弘今年已經興櫃，在香港、東南亞的布局都做得很好，是遠傳第一個小金雞。新經濟業務除深耕台灣市場外，並往國際化發展，如 5G 遠距醫療、ESG、低碳節能等資通訊解決方案，井琪也透露，目前日本市場也有興趣。