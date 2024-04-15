遠傳財務指標寫7年新高 併亞太綜效下半年顯現

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 14:48

遠傳 (4904-TW) 推動 5G 升級帶動行動通訊業務成長，加上新經濟業務穩健成長，去年營收 936.9 億元，年增 5%，EBITDA 320.8 億元，年增 4%，每股純益 3.42 元，都寫下 7 年以來新高。總經理井琪今 (15) 日進一步指出，去年底併亞太的綜效將在下半年逐漸顯現。

各業務營運狀況，遠傳提到，除了行動營收創下 5 年以來新高，也成功開拓第二成長曲線「新經濟業務」，不僅營收占比穩定提升，獲利也藉由優化專案組合與數位服務，金額較 2022 年成長 8.7%。企業用戶方面，在數位轉型需求強勁帶動下，智慧資通訊自主開發解決方案營收較前一年度成長 75%；綠色經濟需求強勁，綠能營收也成長 54%。

此外，遠傳也看好雲端整合應用與技術，子公司博弘雲端 (6997-TW) 今年 1 月也登錄興櫃。遠傳個人數位服務同樣表現優異，包括遠傳 friDay 購物、遠傳 friDay 影音、手機保險、帳單代收與遠傳守護網等服務表現也相當亮眼，挹注新經濟穩定成長。

遠傳於去年 12 月正式合併亞太，整併效益也逐漸顯現。遠傳指出，合併後近千萬的用戶及原先亞太企業客戶的轉換，也成為遠傳成長動能之一，井琪提到，下半年綜效將顯現。

展望今年，遠傳持續協助企業用戶進行數位、淨零雙轉型，其中企業智慧資通訊新經濟將聚焦 4 大重點，包含企業通訊服務再升級、數位轉型工具 & 服務、智慧城市 & 淨零解決方案，以及數位醫療，提供包含雲端服務、企業生成式 AI 方案、能源轉型、遠距診療平台及擴展應用等多面向企業解決方案。井琪特別點出，遠傳未來將 AI 融入各種服務，讓用戶可以體驗最新科技。