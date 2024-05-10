遠傳4月營收81億元年增逾1成 EPS 0.26元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 20:06

遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收 81.17 億元，EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)29.23 億元，稅後純益 9.49 億元，每股純益 0.26 元。遠傳表示，在合併亞太電信綜效、用戶持續升級 5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，營收與 EBITDA 皆年增逾 1 成。

遠傳 4 月營收 81.17 億元，年增 13.5%；EBITDA 29.23 億元，年增 11.5%，皆維持強勁成長。稅後純益雖然持續受合併的折舊與攤銷費用增加影響，但受惠獲利能力穩定提升，4 月稅後純益達 9.49 億元，年增 5.2%，每股純益 0.26 元。

累計今年 1 至 4 月營收 338.63 億元，年增 15%；EBITDA 118.11 億元，年增 11.8%。稅後純益 38.71 億元，年增 5.9%，每股純益 1.07 元。