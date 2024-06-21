汎德永業將擴大導入豪華電動車、設充電站

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-21 12:16

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (21) 日召開股東常會時表示，隨著 BMW、Porsche、MINI 重磅新車連發，在台銷量穩定增加，未來將引進更多純電環保車款，並設置更多直流高速充電站和充電車位，而隨著新展示中心陸續落成，經濟規模效益將可進一步發酵。

汎德永業指出，經銷品牌 BMW 和 Porsche 新車產品線漸臻完整齊全，加上新車到港情況良好，帶動去年合併營收達 508.49 億元，稅後純益 17.89 億元創歷史新高，每股純益 (EPS)22.17 元，首度一年賺超過 2 個股本。

為落實獲利回饋股東政策，並為股東創造穩定投資價值，汎德永業於會中通過配發每股現金股利 18 元，配發比率達 81.2%，6 月 24 日為除息交易日，股利發放日為 7 月 19 日。

BMW 目前共有 iX1、iX2、i4、i5、i5 Touring、iX 和 i7 等 7 款新世代電能車在台上市，熱銷表現坐穩豪華電動車品牌之冠，今年前 5 月電動車銷售占比相較去年同期成長 80%。

汎德永業說明，Porsche 將推出極具吸引力的產品陣容，其中包括純電車款 Macan EV，以及全新 Taycan 車系，最快有望在年底前抵港交車，後續也將配合品牌原廠和總代理電動車銷售計畫，引進更多純電環保車款，並在全台經銷區域，設置直流高速充電站和充電車位。