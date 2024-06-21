〈台股開盤〉漲勢臨停 電子權值、高價股軟腳 下跌逾200點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-21 09:36

美科技股周四收黑，台股今 (21) 日在電子權值領跌下，開盤下挫逾 200 點，以 23193.9 點開出，估量約 6000 億元。

電子權值全面走弱，台積電開盤 961 元，下跌 20 元或 2%；鴻海也同樣開低，開盤跌幅近 3%，聯發科也跌逾 3%、廣達跌半根停板、日月光投控跌 2%。

高價股也全面修正，緯穎跌 4%、嘉澤重挫半根停板、世芯 - KY、大立光、川湖跌 2-3%，健策跌破千元大關，僅創意逆勢抗跌，早盤上漲 1.5%。

不過，面板大廠群創傳出面板級扇出型封裝 (FOPLP) 獲國際客戶搶下訂、產能爆滿的利多，今日盤中攻上漲停，也帶動友達大漲超過半根停板。

另外，被動元件大廠國巨獲外資上調目標價至 900 元，早盤股價大漲 4%、其他像是台達電漲約 3%、彩鈺、智邦等都是今日相對抗跌的電子指標。