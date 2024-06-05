BMW賓士奧迪近期在陸降價搶市 專家警告：品牌溢價恐不再

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:01

中國車市價格戰持續打得激烈，賓士、寶馬 (BMW) 與奧迪等 BBA 西方傳統豪華車廠均調降售價，以跟中國國內汽車製造商競爭，但專家直指降價促銷恐使得品牌溢價不再，日後在中國消費者心中的價值恐將直直落。

根據新浪科技周二 (4 日) 報導，北京寶馬 4S 店官方定價 35.39 萬元起的 i3 展開 5 折促銷，優惠後裸車價是 17.9 萬人民幣，來店還可議價。降價消息一出，直接引爆微博熱搜。

此外，賓士 EQE 目前優惠價約 16 萬人民幣，奧迪 Q4 e-tron 創境版優惠幅度超過 10 萬元，裸車價在 20 萬人民幣左右，旗下另個 A7L 2024 款 45TFSI 豪華版 (兩驅版) 官方定價 41.87 萬人民幣，折扣 11.9 萬後的裸車價僅 29.97 萬人民幣，降價到 44 萬的保時捷 Taycan，月銷量更只有 100 多輛。

BBA 作為傳統豪華品牌，一直保持著向上發展的姿態，有時才會降價衝銷量，靠著自身長期發展的「品牌護城河」，只要不是太大的變故，確實難有車廠威脅到 BBA 地位，但 BBA 想在中國打進中低階新能源汽車市場，就不是這麼簡單且巨大優惠的背後，恐是深深的銷量焦慮。

最新銷售數據顯示，i3 在今年 1 至 4 月銷量分別為 4745 輛、2870 輛、4069 輛和 4489 輛，EQE 在去年 12 月至今年 4 月最高的月銷量僅達 868 輛，Q4 e-tron 在今年前 4 月中有 3 個月未賣逾 1500 輛，尤其是 2 月僅賣出 750 輛。

隨著市場日益成熟和消費者需求的多樣化，豪車汽車品牌之間的競爭變得尤為激烈，過去往往定位高端市場，以高價高品質的形象示人，但中國國產新能源車廠擊落 BBA 原本長期穩定的價格體系

對曾經開過 BBA 的人來說，當面臨換車，BBA 的品牌光環不再是吸引人的亮點，影響力也在潛移默化中減弱。他們不再過分看重 BBA 帶來的「面子」，而是更聚焦於豪華汽車應有的「內涵」之上。

但事實上，高端豪華的中國國產車並不便宜，比進口車貴得多且基本內銷，但品質到位自然可以賣高價，國產車也不是想一直和低價挂鉤，以最初定價 109.8 萬人民幣的仰望 U8 為例，不僅動力性能強過法拉利、勞斯萊斯，還擁有合資豪華車無法比擬的「黑科技」。

去年中國高端車款銷量達到百萬量級，離不開國產造車新勢力「蔚小理」、極氪和「鴻蒙智行系列」，因此大量擠壓了 BBA 的生存空間。