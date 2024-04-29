遠傳榮獲最佳中型企業大獎 總座井琪獲台灣年度最佳CEO

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-29 17:20

遠傳 (4904-TW) 今 (29) 日宣布，拿下財經雜誌 FinanceAsia 中台灣年度「最佳中型企業」，同時，遠傳總經理井琪也獲得台灣年度「最佳 CEO」。

井淇表示，遠傳再度脫穎而出，蟬聯台灣年度最佳 CEO，以及最佳企業的殊榮，且董事長徐旭東的全力支持，以及遠傳經營團隊與全體同仁共同努力，遠傳持續將 ESG 融入營運，以科技力推動永續，致力創造對環境、經濟及社會的最大貢獻。

遠傳指出，將永續目標結合經營策略，致力於財務資訊透明、經營管理多元發展，更同步關注永續發展議題，屢獲國內外權威機構肯定，總經理井琪再度獲頒「亞洲金融雜誌」台灣年度「最佳 CEO」、遠傳榮獲台灣年度「最佳中型企業」殊榮。