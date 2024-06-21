台股周漲748點 上市總市值站穩74兆元 百檔電子股創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-21 17:52

雖然台股創高之路止步，今 (21) 日下挫 152.71 點、0.65%，收在 23253.39 點，但本周多方依舊強勢，週 K 線大漲 748.67 點，漲幅達 3.33%，周線連 3 紅，單週日均量 5404.69 億元，上市公司總市值仍在 74 兆元之上，近來台股這波多頭攻勢，也助攻 100 檔電子股股價創高，非電族群約有 80 檔。

三大法人動向方面，本周外資與投信法人持續加碼台股，外資大舉買超 619.65 億元，為今年來單周買超第 4 高金額，投信回補 90.55 億元，僅有自營商站在賣方，小幅調節 1.53 億元，三大法人合計買超 708.67 億元。

PGIM 保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，若不計本周五指數下跌，台股這波強勢上漲，帶動指數連續 8 個交易日盤中改寫歷史新高，進一步統計這段期間股價亦有創高的個股數量，共有 100 檔電子股創高，比重超過 11.6%，而非電族群同期間創高檔數僅 80 檔，創高比重約 8%，明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出，強勢多頭走勢往往為大漲小回，隨著時間進入科技股下半年旺季，搭配 AI 運用的挹注，所帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能，且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於 AI 趨勢，加上 26 日為輝達股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對 AI 前景正向看法，對於台股 AI 供應鏈題材的熱度有正面幫助。

柯鴻旼進一步表示，根據國際半導體產業協會 SEMI 指出，今年首季全球半導體製造業在 AI 需求的帶動下，包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈，而台灣已連續第 14 年為半導體材料的最大消費國，隨著 AI 邊緣運算擴大運用範圍，進而帶動相關換機潮，下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。