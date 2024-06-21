減肥筆市場未來十年達1000億美元 諾和諾德、禮來兩家瓜分

鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 13:00

諸如諾和諾德 (NVO-US) 出品的 Wegovy 和禮來公司 (LLY-US) 生產的 Zepbound 這類減肥藥開拓了「減肥筆」市場，分析師預計該市場將在 10 年內成長到 1000 億美元。各大藥廠無不尋覓改善這些暢銷藥的方法。

Wegovy 和 Zepbound 減肥藥可讓肥胖者減輕 15% 到 20% 的體重。研究表明，這類稱為 GLP-1 的治療方法還可以降低心臟、肝臟和腎臟疾病的風險。奧本海默 (Oppenheimer) 分析師 Jay Olson 周四研究報告指出，今年總銷售額可望倍增至 100 億美元以上。

但接受調查的醫生表示，他們希望這些藥物能夠更加便宜，也盼推出口服形式的藥物，並且不會造成患者肌肉質量的流失。Olson 上周出席於波士頓舉行的一場由科學諮詢公司 Hanson Wade 主辦的會議時，聆聽了藥物開發商討論這些挑戰。

Olson 指出，禮來公司正考慮研究新藥，不再只著眼於單純的減重效果，而是測試藥物對脂肪和瘦肌肉比例，以及脂肪在身體上的分佈情況的影響。新藥物將會與現有的 Zepbound 藥物進行對比，而非與無效的安慰劑對比。

另一方面，諾和諾德公司正研究一些似乎擁有「抗肥」基因變異的家庭。Olson 分析師認為，了解這些機制可能會揭示新的藥物靶點。

GLP-1 藥物能夠導致人們攝入較少熱量，但同時也會使肌肉量縮減，這是個問題，因為肌肉能夠燃燒熱量，因此減肥者力求減脂不減肌肉。Olson 表示，一些初創公司和小型上市公司，如 Wave Life Sciences(WVE-US)，都在討論開發預防肌肉流失的新藥物。

未來 10 年內，Olson 預計，除了禮來和諾和諾德，還會有更多競爭者加入，包括：Altimmune、Structure Therapeutics(GPCR-US)、輝瑞 (PFE-US) 和 Viking Therapeutics 等。在市場競爭下，美國患者每年支付的 GLP-1 藥物的價格可望自每年約 9000 美元降至 6000 美元。

在單一支付的國家醫療體系下，患者每年購買 GLP-1 藥物的金額已低於 4000 美元。