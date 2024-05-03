AI投資太燒錢！法巴喊賣Meta：不顧回報 省下來的全砸到AI上了

鉅亨網編譯許家華 2024-05-03 12:30

法國巴黎銀行表示，由於投資人對 Meta (META-US) 的生成人工智慧 (AI) 計畫充滿信心，該公司股價今年飆升，但管理層計劃在 AI 上投入巨資，令投資人有理由出售該股票。

分析師 Stefan Slowinksi 對 Meta 首次展開追蹤，給予「跑輸大盤」評級，目標價為 360 美元，這意味著較該股周四收盤 441.68 美元約下跌 19%。

Slowinksi 指出，積極投資生成式人工智慧 (Gen AI) 的成本很高，而且「Meta 沒有新的營收來源以補足其資源，而這些資源也將繼續被其 Metaverse 冒險所耗盡。」

Meta 沒有立即回應置評請求。

在 FactSet 追蹤的 67 名分析師中，只有 3 華爾街分析師將該股評級為「賣出」或同等評級 (包含 Slowinski)，其中 57 人仍認為應「買進」，而 7 人建議「續抱」。

投資者相當關注 Meta 節省的功夫，其管理層曾稱 2023 年為「效率之年」而減少招聘、裁員並取消小型項目，但在 4 月 24 日公布第一季財報時，Meta 將全年資本支出預估值自 300-370 億美元範圍，上調為 350-400 億美元。

財務長 Susan Li 在發布財報時表示：「我們繼續加快基礎設施投資，以支援我們的 AI 路線圖。」

儘管 Meta 過去 12 個月內股價上漲了 88%，表明投資者樂觀看待 Meta 的 AI 計畫，但支出的增加仍引發擔憂。

Slowinksi 認為，Meta 所謂的效率之年和近期改善的利潤率，並非為了產生更好的回報，而是為了應對即將到來的 AI 之戰。