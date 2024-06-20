AI盛世首選！不怕錯過台積電 科技多重資產基金月月配「股債兩相宜」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-20 19:32

看好 AI 大趨勢，但又擔心接近千元的台積電太貴，野村推出全球科技多重資產基金，擁有三大特色：科技主題多重資產；獨到供應鏈選股；全天候債券策略，讓投資人有機會趕上 AI 科技股的爆發力，並享受月月配息，「無論升息或降息，股債兩相宜」，該基金將於 7 月 1 日募集。

野村投信表示，預計 7 月 1 日募集的野村全球科技多重資產基金主攻科技的多重資產型基金，就是要運用其獨特供應鏈分析選股幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技多頭新利器。

市面上以科技為名的投資商品不勝枚舉，但要能大幅掌握此波科技革命浪潮的機會，又要將波動度控制在多數投資人可接受的程度，就不是那麼容易。「野村全球科技多重資產基金擁有三大特色：1) 科技主題多重資產；2) 獨到供應鏈選股；3) 全天候債券策略，全天候掌握科技創新大趨勢的同時，也合理控制投資組合的波動風險。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，看好 AI 大趨勢，野村全球科技多重資產基金的股票部位聚焦最具成長潛力的科技主題，並以高品質全天候債券策略為輔，平衡科技股波動較大的特性；這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力，同時將波動風險降至更可接受的範圍。

張繼文指出，在股票投資主題，首先鎖定未來 3~5 年全球最具潛力的科技趨勢，聚焦在 AI、雲端運算與半導體，並搭配高品質債券降低波動風險。第二，在科技股的選擇上擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心，鎖定受惠最深的科技潛力股，而非聚焦一般科技基金偏重的科技權值股，才能真正掌握科技革命浪潮機會，並追求優於指標的超額報酬。