台灣大加入EV100 4承諾2行動2030年100%使用電動車

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 17:49

台灣大哥大今 (10) 日宣布，4 月 29 日通過 EV100 申請，5 月 10 日正式加入「全球交通載具電動化倡議 EV100(Electric Vehicle 100%)」，制定完整的四大承諾與兩項額外行動，成為全台灣三家通過 EV100 會員中，第一家承諾最完整的企業。

台灣大運用「Telco+ Tech」策略，將減碳行動擴及共享移動市場，執行「Taiwan Mobility」戰略，具體承諾 2030 年前全公司交通載具 100% 電動化。除公務車輛全電動化、對內籌備推出員工換購電動汽機車的補貼專案，對外更致力打造「EV100 電動車生態圈」，攜手 USPACE、WeMo 等產業鏈夥伴，打造一站式充電營運服務「MyCharge」，打造友善電動車的環境，全面推廣純電汽機車共享服務，驅動交通運具轉型。

台灣大加入 EV100，運用「Telco+Tech」策略，將減碳行動擴及共享移動市場，執行「Taiwan Mobility」戰略，具體承諾 2030 年前全公司交通載具 100% 電動化。(圖：台灣大提供)

台灣大落實永續發展，已率先承諾 2040 年 RE100、百分百使用綠色能源全面減碳之外，對外部利害關係人更積極倡儀並提供減碳解方，透過自建的 MyCharge 充電平台，從消費者端推動節能永續新生活，解決電動車的里程焦慮。

為實現 2030 年全公司交通載具 100% 電動化並推動低碳交通轉型，台灣大制定了四大承諾：全面將公務車與公司車轉為電動車，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案，在公司場域及全國廣設 MyCharge 充電樁，推出優惠鼓勵全民使用。此外，還加碼規劃了兩項 EV100 行動：推廣純電汽機車共享服務並籌劃提供員工換購電動車補貼專案。MyCharge 已在辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場等建置超過 150 支充電樁，結合「特斯拉超級充電站」和 Ucharging 平台，解決車位閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

台灣大總經理林之晨：科技電信賦能 打造電動車生態圈

台灣大哥大總經理林之晨指出，全球溫室氣體排放量中，交通運輸的排碳量即佔了約 14%，將燃油車改為電動車是減少碳排放的重要關鍵。台灣大在「超 5G」方針下，秉持「綠色永續 (Green)」及「長線思維 (Grit)」，加入 EV100 倡議，公司用車將在 2030 年之前全面改為電動車，同時將 EV100 承諾轉化為商業策略，結合電信技術和人工智慧，擴展旗下充電營運服務 MyCharge，透過增加充電站的站點與數量，創造一個對電動車友好的環境，加速全台電動車的普及度和接受度。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大在「超 5G」方針下，秉持「綠色永續 (Green)」及「長線思維 (Grit)」，加入 EV100 倡議，同時將 EV100 四項承諾轉化為商業策略，擴展旗下充電營運服務 MyCharge，加速全台電動車普及。(圖：台灣大提供)

林之晨總經理進一步補充，依據國際能源署 (IEA) 預估，到 2030 年電動車將佔全球新車銷量的 40%，交通模式的變革正在催生新的商業模式，並預告著「從行動到移動」的典範轉移。台灣大強化 5G 車聯網，發展車載娛樂等多角服務，以及多元的創新應用平台，推動永續發展與經濟成長雙贏。

氣候組織運輸總監 (Head of Transport, Climate Group)Dominic Phinn 表示，我們非常高興歡迎台灣大哥大加入 EV100 的行列。台灣大哥大提出了一個野心勃勃的承諾，計劃在 2030 年前實現其交通載具 100% 電動化。此外，台灣大哥大也承諾將協助增設全台的充電站，以加速推廣和提高全台電動車的普及度。

台灣大最高標準 4 大承諾、2 項自發行動 共享取代購買、加速純電車滲透

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，為達到 2030 年全公司交通載具 100% 電動化，驅動低碳交通轉型，台灣大採 4 大承諾、2 項行動，承諾一，台灣大公務車與公司車皆改為電動車；承諾二，與計程車、租車平台簽署服務合約，提供員工純電車移動方案；承諾三，於公司場域建置充電樁設施，透過自建的 MyCharge 平台於台灣大各大辦公、門市、倉庫等場域建立充電樁；承諾四，除了台灣大場域外，同步於全國建置 MyCharge 充電樁，並搭配優惠鼓勵全民使用純電車。

此外，規劃 2 項行動，以期減少碳排放、加速純電車普及，行動一，以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量；行動二，加速純電車滲透率，結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車之補貼專案，從員工拓展至全民，擴大減碳影響力。

MyCharge 辦公場域使用率超過 2 倍 攜手共享平台智慧移動、創造永續

台灣大於 2022 年投資 USPACE，提供車位共享、UDRIVE 電車共享，結合特斯拉超級充電站與 Ucharging 服務，即著眼於解決車位閒置問題，提升消費者開電車的意願。此外，台灣大更發揮千萬電信用戶營運之科技量能，結合大數據打造一站式充電營運服務「MyCharge」，於短時間內已累積建置超過 150 支充電樁，並在集團辦公場域，如臺北文創大樓、台北電信大樓、富邦金融中心大樓、富邦人壽大樓等地提供充電設施，並規劃優惠員工充電費率鼓勵員工使用純電車，台灣大辦公場域使用率高於一般場域 200%。

另外，台灣大結合策略夥伴 USPACE，透過 USPACE APP 即可一鍵預約指定場站充電車位，還能租賃 Tesla，加速電動車產業發展，邁向淨零未來。

台灣大從四輪汽車到二輪機車，全面驅動交通運具轉型加速交通運輸的低碳轉型，全力推動「減碳行動 智慧移動」系列活動，加速交通運輸之低碳轉型，台灣大與智慧共享電動機車領導品牌 WeMo Scooter 攜手合作，為用戶爭取具價格競爭力優惠，鼓勵以共享取代購買。