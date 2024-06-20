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威盛接案朝5奈米發展 投入CoWoS領域

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-20 16:35

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威盛董事長陳文琦。(鉅亨網資料照)

威盛 (2388-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長陳文琦表示，威盛在 AI 領域有不錯發展，除了持續鎖定利基型且進入門檻高的特殊車輛市場，旗下 ASIC 業者威宏也提供先進製程技術，如 5 奈米等，並投入 CoWoS 等先進封裝領域，滿足客戶需求，看好全年營運將優於去年。

針對 AI，陳文琦認為，AI 技術是人類有史以來最重要的工具，如何把 AI 工具用在方方面面，是公司現在正在努力的方向，看好 AI 將帶動非常多應用，集團也在 AI 方面有所準備。

陳文琦說，威宏今年將持續耕耘先進製程技術，也投入先進封裝領域，期望在 ASIC 領域持續發揮，至於是否有案子已經導入 CoWoS，則回應待產品問世後，外界就會知道，看好威宏今年將有相當不錯的成長，目標朝 IPO 努力。

另外，威盛長期深耕車用 AI，特別在特殊車輛方面已取得客戶正面回饋，屬於全世界領先的產品與技術，會持續瞄準合適的市場如工廠等進行推廣。展望後市，陳文琦預計，威盛今年下半年會優於上半年，今年也會優於去年。

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