減碳永續成全球趨勢 永豐餘旗下企業聯合招募碳管理人才

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-07 15:31

永豐餘表示，此次參與招募的旗下企業，包括華紙、永豐實、永豐餘工業用紙、申豐、永豐能源科技、元信達資訊、永豐餘建設開發、永豐餘典範投資等公司。主要招募綠能管理、減碳永續、循環經濟以及數位轉型等四大重點發展人才，涵蓋減碳方案、能源交易、特殊材料、永續發展、數據分析、智慧軟體等六大項目，期盼達成 2050 淨零碳排目標。

永豐餘表示，永豐餘秉持二代創辦人何壽川先生提出「全循環經濟」理念，持續朝向「低碳、低耗能、以醣代塑」三大策略發展，因此永豐餘需要更多循環經濟之永續人才加入。今年從台灣大學拉開徵才序幕，永豐餘觀察，對於氣候變遷與能源管理的碳管理事業群、企業如何應用 AI，以及醣經濟下材料科學有興趣並有意應徵的學生比往年增加一倍。

永豐餘指出，永豐餘在 2022 年成立碳管理事業群，以「智慧能源」及「循環經濟」為主軸，精進發展創新型智慧能源系統和廢棄物資源化、能源化的技術，規劃以技術導入協助產業開發能資源優化與減碳計畫。此外，也建置碳管理平台，協助企業設立碳帳戶、氣候資訊揭露及執行減排計畫等，提供整合性淨零永續服務。