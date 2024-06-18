〈台化股東會〉洪福源：市場慢慢向上轉好 石化品及塑膠價格可望趨穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-18 15:10

台化 (1326-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長洪福源表示，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，預估石化品及塑膠價格可趨穩，審慎樂觀看待下半年，產品差異化會做得更精更廣。

洪福源說明，今年農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存致影響市場表現，但第二季屬傳統旺季，目前油價維持 80 美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上本公司第二季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第一季，售量、售價皆會增加。

下半年來看，洪福源指出，美國的通膨依然在高檔，降息的期程一直往後推遲，歐洲經濟也陷入膠著，大陸經濟困境仍在，過剩產能需要時間消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟的動力仍可以看得到，企業投資及民間消費可望逐漸提升，因此審慎樂觀看待下半年。

面對全球經濟嚴峻的形勢，洪福源認為，維護公司永續經營是經營團隊的基本職責，過去在強化經營體質，無論是安全生產、降低成本及節能減碳方面都做得很多，也有傲人的成績，像是芳香烴的生產整合，苯乙烯、PTA 的加工成本都是領先同業，具有相當的競爭力，經營體質相對健康，但仍贏不了產能過剩、削價競爭的紅海市場，因此必須改變策略，推動產品差異化和營運轉型。