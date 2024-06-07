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台股

COMPUTEX登場、台積電股東會、亞泥67億買回中國子公司股權 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-08 12:10

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輝達執行長黃仁勳現身COMPUTEX與供應鏈夥伴相見歡。(鉅亨網資料照)

台北國際電腦展周二 (4 日) 盛大登場，輝達執行長黃仁勳現身會場與供應鏈夥伴相見歡；台積電周二召開股東會，為董事長劉德音最後一次主持；亞泥周三 (5 日) 宣布，將斥資 67 億元，買回中國子公司股權，以下為本周大事回顧： 

COMPUTEX 2024 登場 

・輝達未來 5 年在台設立研發中心 黃仁勳：這三地是選項 

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (4 日) 到 COMPUTEX 與供應鏈夥伴們會面，黃仁勳接受媒體訪問談到未來 5 年將在台灣設立投資研發中心，黃仁勳強調，台灣已經輝達很大的基地，同時也透露台北、台南以及高雄都會是選項。 

・劉揚偉攜手黃仁勳宣布 鴻海將在高雄建 GB200 先進算力中心 

輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳周二 (4 日) 參訪鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻佰科技展位，鴻海董事長劉揚偉也在現場宣布，將攜手輝達在高雄軟體園區建置以超級晶片 GB200 伺服器為核心的先進算力中心。 

・黃仁勳直呼：廣達是最好的夥伴 併肩拓展市場 

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (4 日) 到 COMPUTEX 與供應鏈夥伴會面，第一站就來到廣達 (2382-TW) 旗下雲達的攤位。黃仁勳直呼，廣達是最好的夥伴，雲達也是合作 20 年的親密夥伴，很興奮能夠持續與雲達合作，攜手拓展市場。   

・輝達攜手台廠 9 大咖 打造 Blackwell AI 資料中心 

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周日 (2 日) 宣布，攜手台廠 9 家大咖，打造 Blackwell 架構的系統，藉此幫助企業建立 AI 工廠和資料中心，推動下一波生成式 AI 發展，更在演講最後，將 7 家產品從舞台中央升起。 

黃仁勳指出，華擎 (3515-TW) 旗下永擎電子、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰科技、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達、美超微 (SMCI-US)、緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 將利用輝達 GPU 和網路技術，推出雲端、地端、嵌入式和邊緣 AI 系統。 

台積電股東會 

・股價太高是否如輝達分割股票？劉德音：股價還沒有那麼高 

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二 (4 日) 召開股東會，針對小股東提問，股價太高是否考慮與輝達 (NVDA-US) 一樣分割股票，讓更多小股東參與，董事長劉德音幽默回答，股價還沒有那麼高，財務長黃仁昭則補充，現階段政府已開放盤中可以進行零股交易，因此較無股票分割的需求。 

・都說台積電晶圓最貴 魏哲家：其實最便宜 還有調漲空間 

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二 (4 日) 召開股東會進行董事改選，會後也快速推選總裁魏哲家為新任董事長，魏哲家會後受訪指出，市場都說台積電的晶圓價格最貴，但以客戶拿到的裸晶 (Die) 來看，台積電的價格是最便宜的，因此台積電還有空間可以往上調整，針對是否很快調漲價格，則笑答「希望」。 

・客戶擔憂兩岸起衝突 魏哲家：曾討論產能分散 但不可能全移出台灣 

台積電 (2330-TW)(TSMUS-US) 周二 (4 日) 新任董事長魏哲家上任即面臨地緣政治挑戰，針對媒體提問，若兩岸有所衝突，客戶會不會要求趕快把他們產品移到美國亞利桑那州生產，魏哲家說，的確有過這樣的討論，但台積電有 8 至 9 成產能都在台灣，要全部移出是不可能的。 

亞泥決議私有化子公司亞泥 (中國) 將斥 67 億元收購股權 

亞泥 (1102-TW) 周三 (5 日) 晚間召開重訊宣布，董事會已通過私有化大陸水泥業務子公司亞泥 (中國)，以每股 3.22 港元、總交易金額 16.28 億港元 (約新台幣 67.5 億元)，現金收購非亞泥所持有的 32.27% 亞泥 (中國) 股權。 

〈楊金龍立院備詢〉房價漲到天花板？確實居高不下 但房價指數年增率逐漸向下 

中央銀行總裁楊金龍周四 (6 日) 在立院備詢時直指，國內房價確實居高不下，但過往的選擇性信用管制有效，這一次房市交投熱絡，「並沒有很特殊」，新青安政策主要是要照顧沒有房的年輕人；至於被立委問及房價到天花板了嗎？楊金龍回應，不敢隨便預測。 

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本周大事黃仁勳COMPUTEX台積電亞泥

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