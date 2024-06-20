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鉅亨速報

盤後速報 - 合富-KY(4745)下週(6月27日)除息0.4元，預估參考價23.35元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

合富-KY(4745-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(6月20日)收盤價23.75元計算，預估參考價為23.35元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

合富-KY(4745-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事體外診斷設備、試劑暨耗材之銷售買賣及維修業務。產品代理儀器及耗材之銷售買賣及維修業務。近5日股價下跌0.42%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 23.75 0.4 1.68% 0.0
2023/07/06 29.1 1.6 5.5% 0.0
2022/06/23 27.5 1.5 5.45% 0.0
2021/07/19 28.25 1.2 4.25% 0.0
2020/07/16 42.05 1.2 2.85% 0.5

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