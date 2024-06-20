盤後速報 - 合富-KY(4745)下週(6月27日)除息0.4元，預估參考價23.35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
合富-KY(4745-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(6月20日)收盤價23.75元計算，預估參考價為23.35元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
合富-KY(4745-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事體外診斷設備、試劑暨耗材之銷售買賣及維修業務。產品代理儀器及耗材之銷售買賣及維修業務。近5日股價下跌0.42%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|23.75
|0.4
|1.68%
|0.0
|2023/07/06
|29.1
|1.6
|5.5%
|0.0
|2022/06/23
|27.5
|1.5
|5.45%
|0.0
|2021/07/19
|28.25
|1.2
|4.25%
|0.0
|2020/07/16
|42.05
|1.2
|2.85%
|0.5
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