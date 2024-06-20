盤後速報 - 天鈺(4961)下週(6月27日)除息10.64元，預估參考價274.36元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
天鈺(4961-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.64元。
以今日(6月20日)收盤價285.00元計算，預估參考價為274.36元，息值合計為10.64元，股息殖利率3.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
天鈺(4961-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。近5日股價上漲3.89%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|285.00
|10.64
|3.73%
|0.0
|2023/06/27
|150.0
|8.5
|5.67%
|0.0
|2022/08/04
|130.5
|17.0
|13.03%
|0.0
|2021/06/17
|320.0
|2.5003
|0.78%
|0.0
|2020/08/25
|32.2
|1.0008
|3.11%
|0.0
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