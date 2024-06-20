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鉅亨速報

盤後速報 - 天鈺(4961)下週(6月27日)除息10.64元，預估參考價274.36元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

天鈺(4961-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.64元。

以今日(6月20日)收盤價285.00元計算，預估參考價為274.36元，息值合計為10.64元，股息殖利率3.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

天鈺(4961-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。近5日股價上漲3.89%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 285.00 10.64 3.73% 0.0
2023/06/27 150.0 8.5 5.67% 0.0
2022/08/04 130.5 17.0 13.03% 0.0
2021/06/17 320.0 2.5003 0.78% 0.0
2020/08/25 32.2 1.0008 3.11% 0.0

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