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鉅亨速報

盤後速報 - 元大金(2885)下週(6月27日)除息1.1元，預估參考價33.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

元大金(2885-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(6月20日)收盤價34.35元計算，預估參考價為33.25元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

元大金(2885-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲7.31%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 34.35 1.1 3.2% 0.0
2023/08/11 0.0 0.0 0.0% 0.15
2023/06/29 24.1 0.8 3.32% 0.0
2022/08/12 21.2 0.0 0.0% 0.3
2022/06/28 23.3 1.5 6.44% 0.0

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