盤後速報 - 元大金(2885)下週(6月27日)除息1.1元，預估參考價33.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
元大金(2885-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(6月20日)收盤價34.35元計算，預估參考價為33.25元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
元大金(2885-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲7.31%，集中市場加權指數上漲5.26%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|34.35
|1.1
|3.2%
|0.0
|2023/08/11
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.15
|2023/06/29
|24.1
|0.8
|3.32%
|0.0
|2022/08/12
|21.2
|0.0
|0.0%
|0.3
|2022/06/28
|23.3
|1.5
|6.44%
|0.0
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