〈台股盤後〉5月狂奔後 權值股回檔修正 跌195點收21662點

台股今 (29) 日早盤衝高，一度衝上 21906.1 點，但在權值股面臨回檔壓力下，出現調節賣壓翻黑，下挫近 200 點，終場跌 195.91 點或 0.9%，收在最低點 21662.5 點，成交量縮減至 4695.98 億元。不過，營建及光電族群今天則逆勢上漲。