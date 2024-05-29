〈台股盤後〉5月狂奔後 權值股回檔修正 跌195點收21662點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-29 14:08
台股今 (29) 日早盤衝高，一度衝上 21906.1 點，但在權值股面臨回檔壓力下，出現調節賣壓翻黑，下挫近 200 點，終場跌 195.91 點或 0.9%，收在最低點 21662.5 點，成交量縮減至 4695.98 億元。不過，營建及光電族群今天則逆勢上漲。
台股五月以來上漲 1266 點，期間屢創新高，權值股今天回檔修正，台積電 (2330-TW) 跌 0.92%，聯發科 (2454-TW) 跌 1.53%，鴻海 (2317-TW) 也跌 2.7%，台達電 (2308-TW) 跌 1.44%，日月光 (3711-TW) 跌 0.61%，僅大立光 (3008-TW) 漲 3.64%。
金融族群今天也普遍走弱，元大金 (2885-TW) 跌逾 3%，永豐金 (2890-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、上海商銀 (5876-TW)、兆豐金 (2886-TW) 皆跌逾 2%，中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、華南金 (2880-TW) 及玉山金 (2884-TW) 也都有 1% 的跌幅。
不過光電族群今天在大立光領軍之下表現相對亮眼，弘凱 (5244-TW)、今國光 (6209-TW)、凌巨 (8105-TW) 亮燈漲停，瑞軒 (2489-TW) 漲逾半根停板，玉晶光 (3406-TW) 漲逾 4%，奇偶 (3356-TW)、揚明光 (3504-TW) 也有 1 至 2% 的漲幅。
營建族群今天是盤面另一亮點，基泰 (2538-TW) 強攻漲停，皇昌 (2543-TW) 漲逾半根停板，聯上發 (2537-TW)、大將 (1453-TW)、愛山林 (2540-TW) 漲逾 4%，太設 (2506-TW)、三發地產 (9946-TW)、昇陽 (3266-TW) 以及興富發 (2542-TW) 的漲逾 2 至 3% 的漲幅。
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